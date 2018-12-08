Онуфрий и епископы УПЦ МП вернули письмо Варфоломея в Стамбул

Онуфрий демонстративно проигнорировал приглашение к диалогу / фото: rbc.ua

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий отказался принимать участие в Объединительном соборе, демонстративно вернув письменное приглашение Вселенского патриарха Варфоломея обратно в Стамбул.

В пресс-службе УПЦ МП письмо от главы Константинопольского патриархата назвали "провокативным."

"Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте адресату назад, то есть в Стамбул. Узнав об этом, целый ряд епископов, получив приглашение для участия в так называемом Объединительном соборе от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар", - сказано в сообщении.

Как известно, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата с просьбой принять участие в Объединительном соборе.

Напомним, в начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.