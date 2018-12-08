Автокефалия УПЦ: Вселенскому патриарху угрожают из Москвы – Порошенко

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Из-за решения предоставить автокефалию УПЦ Вселенскому патриарху Варфоломею угрожают и на него оказывается огромное давление из Москвы.

Как заявил президент Петр Порошенко, Украина в целом "свое дело сделала" в этом процессе, также, по словам президента, Вселенский патриарх Варфоломей сделал свое дело.

"Есть результат - Его Святейшество и Синод, прежде всего, подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, проведенной еще в 17 веке, - это было незаконно и не канонически.

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Они (Вселенский патриархат, - ред.), как и мы, не признают никаких претензий РПЦ на Украину. Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины принято, томос, грамота, которая это подтверждает, написан, Объединительный собор назначен, и сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов", - подчеркнул президент во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

Он добавил, что Варфоломей сделал даже больше чем мог, "учитывая огромное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы".

Ранее патриарх Филарет назвал число архиреев УПЦ МП на Объединительном соборе по созданию единой церкви.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия прийти на Объединительный собор и принять участие в выборах главы новой церкви.