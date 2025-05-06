'Руки-ноги целые, какой ты ветеран': во Львове произошел конфликт с военным в банке

Супружеская пара обзывала защитника Украины, пока мужчину и женщину не вывели из помещения работники банка.

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Во Львове произошел конфликт между ветераном и гражданскими / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Ветеран пришел в банк, чтобы оформить карту для выплат в связи с инвалидностью

Супружеская пара возмутилась из-за того, что военного обслуживали без очереди

В одном из отделений банка во Львове произошел конфликт между местными жителями и ветераном. Супружескую пару возмутил тот факт, что участника боевых действий обслуживали вне очереди. Женщина вместе со своим мужем обзывала защитника Украины, пока их не вывели из помещения работники банка. На инцидент уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

Об инциденте в Facebook рассказал ветеран Роман Яворский.

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По словам мужчины, он пришел в отделение банка, чтобы оформить карту для выплат в связи с инвалидностью. Он объяснил сотруднице учреждения, что поскольку он – военный, то имеет право обслуживаться вне очереди. Женщина согласилась и провела его к менеджеру.

"И тут слышу, как одна женщина в очереди начинает возмущаться, мол, пускают без очереди. Я ей объяснил, что я участник боевых действий, оформляю инвалидность. Работник банка также сказала, что все законно… А она мне в лицо, ты не ветеран, у тебя руки-ноги целые, то какой ты ветеран", - добавил военный.

По словам военного, мужчина и женщина накинулись на военного с оскорблениями / Скриншот

По словам Романа, после оскорблений в свой адрес, он "сорвался".

"Не сдержался. Сказал ей все, что думаю. Знаю, что не надо было, не было сил сдержать эмоции. В конце концов, она удалилась. Ее скорее обслужили, а я дальше отвечал на вопросы менеджера, пытался через силу успокоиться. В голове звучали ее слова, что ее сын тоже служит. Но как мать, которой сын служит, может пожелать другому военному, чтобы его убили", - добавил мужчина.

Военный также опубликовал видео инцидента на своей странице в соцсети. На кадрах видно, как мужчина и женщина обзывают его "трусом" и "лжецом", а также говорят, что он "не военный". Женщина даже пытается выбить телефон из рук военного.

Перед тем, как пара ушла, женщина плюнула в сторону ветерана.

Полиция уже занимается инцидентом, произошедшим в банке / Скриншот

"У меня нет слов. Есть только боль. Горечь. И стыд. За таких людей. За что мы воевали? За такое отношение? За то, чтобы нас унижали, когда мы едва держимся на ногах", – написал военный.

Спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская отметила, что сотрудники полиции также видели видео и "начали проверку" по этому инциденту, передает Украинская правда.

Инцидент прокомментировал и мэр Львова Андрей Садовый.

"Это – не просто досадный случай. Это звонок о том, что нам всем надо помнить, что идет война. Что рядом – люди, потерявшие здоровье, близких, покой. И что сила сегодня – не в криках, а в человечности", – написал он в Facebook.

Как отреагировали в Сети:

Реакция соцсетей / скриншот

Реакция соцсетей / скриншот

Реакция соцсетей / скриншот

Реакция соцсетей / скриншот

Как писал Главред, в Киеве избили ветерана войны и его друзей за замечание из-за русской музыки. Об этом сообщила Марьяна Чикало, которая представилась волонтером ВСУ.

В прошлом году в Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр. Несовершеннолетнему нападавшему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.

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