"Какой-то треш": внук Пугачевой раскрыл свой неизлечимый диагноз

Кратко:
- О каком диагнозе заговорил артист
- Зачем он обратился за помощью
Внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическое нападение РФ на Украину, Никита Пресняков назвал свой диагноз.
В последнем видео, которое он запостил в Instagram, он поделился тем, что страдает поведенческим расстройством - СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), правда в легкой форме.
По словам Преснякова-младшего, музыкант не смог создать страницу для ведения бизнеса, ведь для него это сложно, так как он страдает СДВГ.
"С моим лёгким СДВГ это превращается в треш", - говорит он.
Пресняков пояснил, что расстройство, чаще диагностируемое в детстве, осложняет ему рутинные задачи — от управления домашними делами до организации рабочих процессов.
"Люди списывают такое на лень, но тут нужна терапия, а не упрёки", — подчеркнул артист.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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