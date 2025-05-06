"Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

Кратко:
- Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания"
- Перу писателя принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей
Украинский писатель-шестидесятник, автор романа "Дом на горе" Валерий Шевчук умер в возрасте 85 лет. Об этом в соцсетях сообщили его дочери Мирослава Андрущенко и Юлиана Шевчук.
Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания". Последние дни находился в тяжелом состоянии. В прошлом году члены украинского PEN собирали средства для Валерия Шевчука, которого госпитализировали из-за диабета.
"О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой. Хочется надеяться, что там ему будет хорошо и он встретится со многими своими друзьями. Ведь он был одним из последних своего поколения - шестидесятников", - отмечает Андрущенко.
Юлиана Шевчук добавила, что "закончились земные страдания" ее отца.
"Отмучился сам и отмучил нас... Отдыхай в мире, папа!", - написала она.
Дату и время похорон семья писателя сообщит позже.
Валерий Шевчук - уроженец Житомира. Он является автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователь и переводчик на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы, сообщает сайт Житомирского облсовета.
"Перу писателя также принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей. Это романы, повести, сборники рассказов и сказок, а также сборник пьес "Драматургия", сборник стихов "Город дней", автобиография "Сад житейский мыслей, трудов и чувств". Художественные его произведения переведены на 22 языка мира, некоторые из них экранизированы и поставлены на театральной сцене. Написал двухтомную историю украинской литературы "Муза роксоланская". Был и остается одной из центральных фигур Житомирской прозаической школы", - говорится в сообщении.
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Кто такой Валерий Шевчук
Валерий Шевчук - автор десятка произведений, самыми известными являются Дом на горе, Три листа за окном и Птицы с невидимого острова. Писатель является лауреатом Шевченковской премии, премии фонда Антоновичей, а также литературных премий им. Евгения Маланюка, Елены Пчилки, Александра Копыленко и др.
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