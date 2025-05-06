Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

Виталий Кирсанов
6 мая 2025, 14:58
318
Дату и время похорон семья писателя сообщит позже.
Валерий Шевчук
Валерий Шевчук / коллаж: Главред, фото: facebook.com/myroslava.andrushchenko, скриншот

Кратко:

  • Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания"
  • Перу писателя принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей

Украинский писатель-шестидесятник, автор романа "Дом на горе" Валерий Шевчук умер в возрасте 85 лет. Об этом в соцсетях сообщили его дочери Мирослава Андрущенко и Юлиана Шевчук.

Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания". Последние дни находился в тяжелом состоянии. В прошлом году члены украинского PEN собирали средства для Валерия Шевчука, которого госпитализировали из-за диабета.

видео дня

"О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой. Хочется надеяться, что там ему будет хорошо и он встретится со многими своими друзьями. Ведь он был одним из последних своего поколения - шестидесятников", - отмечает Андрущенко.

Юлиана Шевчук добавила, что "закончились земные страдания" ее отца.

"Отмучился сам и отмучил нас... Отдыхай в мире, папа!", - написала она.

Дату и время похорон семья писателя сообщит позже.

Валерий Шевчук - уроженец Житомира. Он является автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователь и переводчик на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы, сообщает сайт Житомирского облсовета.

"Перу писателя также принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей. Это романы, повести, сборники рассказов и сказок, а также сборник пьес "Драматургия", сборник стихов "Город дней", автобиография "Сад житейский мыслей, трудов и чувств". Художественные его произведения переведены на 22 языка мира, некоторые из них экранизированы и поставлены на театральной сцене. Написал двухтомную историю украинской литературы "Муза роксоланская". Был и остается одной из центральных фигур Житомирской прозаической школы", - говорится в сообщении.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

Ранее также стало известно о том, что причиной смерти жены артиста Аракавы стал хантавирусный легочный синдром (ХЛС), редкий вирус, передающийся грызунами. Смерть наступила естественно.

На фронте, защищая Украину, в возрасте 34 лет погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев.

Другие новости:

Кто такой Валерий Шевчук

Валерий Шевчук - автор десятка произведений, самыми известными являются Дом на горе, Три листа за окном и Птицы с невидимого острова. Писатель является лауреатом Шевченковской премии, премии фонда Антоновичей, а также литературных премий им. Евгения Маланюка, Елены Пчилки, Александра Копыленко и др.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    поэзия новости Украины
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

    Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

    16:14Фронт
    Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

    Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

    15:48Мир
    Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домой

    Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домой

    15:31Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

    "Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

    "Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

    "Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

    Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

    Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

    Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

    Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

    Последние новости

    16:39

    ВСУ наносят РФ поражение в районе Теткино: эксперт объяснил, что там происходит

    16:28

    У Путина истерично пригрозили "ответом" Украине за игнорирование "перемирия"

    16:25

    Одна ошибка стоит целой пенсии: украинцы могут потерять право на выплаты

    16:14

    Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

    16:02

    Кадыров клянчит, чтобы его уволили с должности главы Чечни - СМИ

    Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
    15:48

    Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

    15:46

    Почему клубника не ягода: ученые поразили объяснением

    15:35

    Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

    15:31

    Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домойФото

    Реклама
    15:30

    Где "странный" листок: только самые внимательные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ за 5 секунд

    15:25

    Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

    15:24

    Поворотный момент: 4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае

    15:19

    Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

    15:10

    "Какой-то треш": внук Пугачевой раскрыл свой неизлечимый диагноз

    15:04

    Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

    14:58

    "Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

    14:45

    "Огромная ошибка": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в Евросоюз

    14:34

    Даже следа не останется: как отмыть хну с рук за 5 минутВидео

    14:30

    Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

    14:28

    Кому повысят пенсию в июне 2025: сколько добавляют и когда ждать выплат

    Реклама
    14:10

    В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

    13:59

    Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы

    13:52

    Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

    13:41

    "Законные цели": генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая

    13:30

    Цены на клубнику в Украине рекордно растут: где дешевле купить любимую ягоду

    13:00

    Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

    12:59

    Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

    12:45

    Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

    12:44

    Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"

    12:40

    "Задолженность по кредиту": украинцам рассылают SMS от псевдо-Ощадбанка

    12:37

    РФ взяла паузу: в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем

    12:34

    "Руки-ноги целые, какой ты ветеран": во Львове произошел конфликт с военным в банке

    12:11

    Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

    12:10

    "Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

    12:02

    Враг начинает новое наступление: эксперт сообщил, что ВСУ могут сорвать операцию

    11:46

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

    11:43

    Разведка перед ударами на 9 мая: эксперт о массированной атаке дронов на РФ

    11:34

    Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

    11:27

    После слухов о разводе: молодая жена Цекало решилась на серьезный шаг

    11:21

    Что делать, если листья клубники желтеют: 1 добавка в воду и проблема решенаВидео

    Реклама
    11:15

    Загадка 50 гривен раскрыта: кто изображен на обороте и что эти фигуры скрываютВидео

    11:01

    Украина уже получила бонус: Загородний рассказал о пользе соглашения о недрахВидео

    10:58

    Цены "кусаются": в Украине резко подорожали два популярных продукта

    10:56

    Китайский гороскоп на завтра 7 мая: Обезьянам - стресс, Лошадям - уныние

    10:52

    Пушилин озвучил планы Путина по оккупированным территориям Украины

    10:48

    13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда сериалов Netflix

    10:40

    ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении

    10:21

    "Желание - не возможности": в ЦПД рассказали о возможном прорыве РФ на Херсонщине

    10:11

    Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали

    10:03

    Рианна беременна третьим ребенком

    Новости Украины
    Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Война с Россией
    Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять