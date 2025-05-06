"Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

Дату и время похорон семья писателя сообщит позже.

https://glavred.info/ukraine/odin-iz-poslednih-shestidesyatnikov-umer-vydayushchiysya-ukrainskiy-pisatel-10662188.html Ссылка скопирована

Валерий Шевчук / коллаж: Главред, фото: facebook.com/myroslava.andrushchenko, скриншот

Кратко:

Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания"

Перу писателя принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей

Украинский писатель-шестидесятник, автор романа "Дом на горе" Валерий Шевчук умер в возрасте 85 лет. Об этом в соцсетях сообщили его дочери Мирослава Андрущенко и Юлиана Шевчук.

Валерий Шевчук умер 6 мая в реанимации больницы "Феофания". Последние дни находился в тяжелом состоянии. В прошлом году члены украинского PEN собирали средства для Валерия Шевчука, которого госпитализировали из-за диабета.

видео дня

"О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой. Хочется надеяться, что там ему будет хорошо и он встретится со многими своими друзьями. Ведь он был одним из последних своего поколения - шестидесятников", - отмечает Андрущенко.

Юлиана Шевчук добавила, что "закончились земные страдания" ее отца.

"Отмучился сам и отмучил нас... Отдыхай в мире, папа!", - написала она.

Дату и время похорон семья писателя сообщит позже.

Валерий Шевчук - уроженец Житомира. Он является автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователь и переводчик на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы, сообщает сайт Житомирского облсовета.

"Перу писателя также принадлежат почти 40 изданий для взрослых и детей. Это романы, повести, сборники рассказов и сказок, а также сборник пьес "Драматургия", сборник стихов "Город дней", автобиография "Сад житейский мыслей, трудов и чувств". Художественные его произведения переведены на 22 языка мира, некоторые из них экранизированы и поставлены на театральной сцене. Написал двухтомную историю украинской литературы "Муза роксоланская". Был и остается одной из центральных фигур Житомирской прозаической школы", - говорится в сообщении.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

Ранее также стало известно о том, что причиной смерти жены артиста Аракавы стал хантавирусный легочный синдром (ХЛС), редкий вирус, передающийся грызунами. Смерть наступила естественно.

На фронте, защищая Украину, в возрасте 34 лет погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев.

Другие новости:

Кто такой Валерий Шевчук Валерий Шевчук - автор десятка произведений, самыми известными являются Дом на горе, Три листа за окном и Птицы с невидимого острова. Писатель является лауреатом Шевченковской премии, премии фонда Антоновичей, а также литературных премий им. Евгения Маланюка, Елены Пчилки, Александра Копыленко и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред