"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

Большую часть своей взрослой жизни Максим "Енот" Емец посвятил войне, защищая Украину от оккупантов.

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Оксана и Максим / коллаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

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Где и как познакомились Оксана и Максим

На каком направлении служил Максим

На войне погиб военный, поэт и возлюбленный военной Оксаны "Ксены" Рубаняк - Максим "Енот" Емец. Мужчина служил в рядах украинской армии еще с 19 лет. Трагическую новость пулеметчица написала в своем Facebook.

Она призвала подписчиков не беспокоить ее в этот сложный момент и подчеркнула, что сейчас ей не нужны соболезнования. Оксана и Максим познакомились на одном из направлений фронта. У них осталось много нереализованных планов, в частности, их мечта вместе дожить до 60 лет останется несбыточной.

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"Не так мы хотели рассказать о нас, не так это все должно было произойти. Столько нереализованных планов, мечтаний. Дом за городом, дети, семья. И совместная старость более 60 лет, на меньшее ты не соглашался. Упрямый, как и я", - поделилась девушка.

Большую часть своей взрослой жизни Емец посвятил войне, защищая Украину от оккупантов. Там он и построил отношения с Оксаной. Долгое время военная скрывала их отношения, но сейчас уже после гибели любимого, сообщила, что они были вместе.

Оксана и Максим / коллаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

"Мы встретились на одном из направлений на фронте. Все произошло внезапно и неожиданно. Из нашей истории можно снимать фильм, но мы хранили все в тайне до конца. Ты заполонил собой мое пространство, добавил в жизнь ощущение безопасности, поддержки, любви. Ты тот, кого я ждала всю свою жизнь. Ты делал меня счастливой, более спокойной, женственной, ты принимал меня абсолютно и поддерживал в каждом деле. Ты умел любить так, как никто. Ты особенный, и я это постоянно тебе повторяла. Твое отношение, жизненные взгляды, деятельность вызывает тотальное уважение. Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не безразлично, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею", - высказалась о любимом Рубаняк.

Она рассказала, что защитник, кроме службы, занимался в свободное время творчеством. Максим любил писать стихи о любви, которые посвящал избраннице. Девушка решила продолжить дело погибшего и заявила, что издаст сборник с его стихами.

"Последнее время жил творчеством. Я издам твой сборник, который практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели. Обычно мы были на разных направлениях. Кроме крайнего. Покровский. Он дал нам возможность чаще видеться, но он в итоге навсегда забрал тебя. Я всегда с нетерпением ждала нашей встречи, могла преодолеть полстраны к тебе, как и ты спешил ко мне, часто рискуя, выезжал опасными дорогами с линии соприкосновения, потому что обещал приехать. Люблю тебя, моя вселенная. Твоя Звездочка", - подытожила Оксана.

Кто еще погиб на фронте

Как писал Главред, 4 декабря в бою погиб молодой украинский пилот. Летчик 299-й бригады тактической авиации уничтожал российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта. В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации работают на пределе своих возможностей, используя современные иностранные средства поражения. Они наносят удары в условиях активного противодействия врага, часто входя в зону действия вражеской ПВО и выдерживая высокие перегрузки во время опасных миссий.

В начале февраля во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Воздушных сил капитан Иван Болотов. Погибшему было 24 года.

На войне в Украине также погиб 18-летний Джеймс Уилтон - доброволец из Великобритании, который воевал в составе Иностранного легиона. Парень трагически погиб во время атаки вражеского беспилотника в селе Терны всего через несколько минут после выполнения своего первого боевого задания.

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Кто такой Максим "Енот" Емец Максим "Енот" Емец служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, а до этого в 10-й горно-штурмовой бригаде. На защиту страны он стал еще в 2014 году. За более чем 10 лет службы он воевал в Иловайске и Дебальцево. Вблизи Попасной военный получил осколочное ранение в желудок и легкое. Но со временем ему удалось восстановиться и снова вернуться на фронт.

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