Ему было всего 18: доброволец погиб на Донбассе во время первого боевого выхода

Джеймс Уилтон отправился в Украину через несколько месяцев после окончания колледжа.

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Доброволец Джеймс Уилтон трагически погиб на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, bbc.com/Doug Seeburg

Кратко:

Джеймс Уилтон добровольно пошел воевать против оккупантов из РФ

Парень не имел опыта, но прошел ускоренный курс подготовки

Доброволец погиб во время первого боевого выхода

На войне в Украине погиб 18-летний Джеймс Уилтон - доброволец из Великобритании, который воевал в составе Иностранного легиона. Парень трагически погиб во время атаки вражеского беспилотника в селе Терны всего через несколько минут после выполнения своего первого боевого задания.

Как рассказал его отец Джеймс Грэм, после окончания средней школы Ройдс-Холл парень хотел присоединиться к британской армии. Вместо этого он решил записаться на курс по уходу за животными в колледже Кирклис.

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Когда парню было 17 лет, он рассказал отцу о желании поехать в Украину, чтобы помочь воевать против российских оккупантов.

Родители и старшие сестры Джеймса не хотели, чтобы самый младший член семьи ушел на фронт, но переубедить его не смогли.

28 апреля парень отправился из Манчестера в Краков, а оттуда автобусом добрался до Тернополя, где присоединился к Иностранному легиону. Молодой британец не имел военного опыта, но прошел базовую программу подготовки, которая длилась около четырех недель.

Джеймс Уилтон

Джеймса направили в Донецкую область, где происходило российское наступление. По словам Грэма, в июле прошлого года его сын находился на первой линии обороны и погиб в окопе в поле.

В тот день вражеские дроны зависли над ним и его товарищем. Они решали, бежать ли в безопасное место или ответить огнем. Джеймс решил бежать, но дрон быстро его догнал и нанес удар всего в 30 метрах от траншеи.

"Как только на него нацелился дрон, у Джеймса не осталось ни единого шанса. Это была первая и последняя миссия Джеймса", - сказал американский волонтер Джейсон, который был с Уилтоном, когда тот погиб, пишет The Sun.

Гибель британца оставалась нераскрытой в течение нескольких месяцев.

Теперь же Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть Джеймса Уилтона и оказало консульскую помощь семье британца.

"Я никогда этого не переживу. Я не хотел, чтобы он уходил, но его сердце было настроено на это. Он хотел помочь Украине. Мне рассказывали отрывки из истории его смерти, но мне было трудно с этим смириться, и я жалею, что мы не поменялись местами, потому что у него была вся жизнь впереди", - сказал отец погибшего бойца.

Джеймс Уилтон / Фото: Doug Seeburg

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером почтил память Джеймса и поблагодарил его родителей за то, что они "воспитали такого человека".

В интервью программе Piers Morgan Uncensored он сказал: "Ваш мальчик отдал свою жизнь, самое дорогое, что у него было. Это большое горе, и я хочу, чтобы вы знали, как мы это ценим. Он определенно в наших сердцах, героический человек".

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии, бывший солдат Вооруженных Сил ФРГ. Он возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона.

Немецкий доброволец почти два года воевал на стороне Украины против российских оккупантов.

Ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года. Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября недалеко от Лимана Донецкой области.

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