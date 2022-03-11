В Минобороны показали, как тренируется Интернациональный легион

Легион / скриншот из видео

Украинское Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором запечатлены тренировки Интернационального легиона, который состоит из представителей 50 стран. Они прибыли в Украину для помощи украинцам в борьбе против российских агрессоров.

По словам норвежского подданного по имени Дамиан, в батальоне есть граждане Польши, стран Балтии, других стран Скандинавии, Великобритании.

"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома, это трудно принять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона, я сразу понял, что должен присоединиться к нему. Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления. Я рад, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения", – сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.