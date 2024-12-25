На фронте погиб популярный украинский писатель

Мужчине на момент смерти было всего 34 года.

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На фронте погиб украинский поэт / Коллаж Главред, фото Facebook/PEN Ukraine

Вы узнаете:

Что говорят о погибшем друзья

Чем он прославился

На фронте, защищая Украину, в возрасте 34 лет погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев.

На странице PEN-клуба в Facebook сообщается, что он погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. К тому же год держал оборону на Покровском.

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Алексей Беспальцев – харьковский поэт и прозаик, запомнившийся своими эмоциональными выступлениями.

"Тип бы не хотел, что бы мы все сухарились. Он был весел и энергичен. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда - Алексей "Шляпа" Беспальцев", - написал о нем один из знакомых.

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Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".

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