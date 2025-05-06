После слухов о разводе: молодая жена Цекало решилась на серьезный шаг

Дарина Эрвин собрала все свои вещи и решилась на переезд.

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Дарина Эрвин изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Instagram/ darina.ervin

Кратко:

Что решила сделать Дарина Эрвин

Куда она переезжает

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Дарина Эрвин переезжает.

На своей странице в Instagram она выложила фото, где сидит на коробках. При этом, переезжает ли она с мужем-Цекало - пока не известно. Сама Эрвин сидит на запакованных коробках, где подписано содержимое.

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Дарина Эрвин решилась на изменения / Фото Instagram/darina.ervin

Жена Цекало также пошутила, что во время переезда самое главное - это не прятать штопор.

Дарина Эрвин решилась на изменения / Фото Instagram/darina.ervin

Слухи о разводе Цекало с Дариной Эрвин ходят уже давно. Однако сам продюсер вначале этого года сообщил, что разводится они не планируют и у них якобы все хорошо в браке.

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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