Собака делает больше: жена Цекало заговорила про мир

Жена Александра Цекало впервые заговорила о мире.

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Дарина Эрвин удивила похудением / Коллаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

Коротко:

Эрвин надела на собаку символический свитер

Что она сказала

Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало Дарина Эрвин, который молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину, впервые заговорила о мире.

Между тем, на своей странице в Instagram, она сделала это в странной форме.

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Эрвин опубликовала фото, как гуляет со своей собакой в специальном собачьем свитере с надписью на иврите.

По словам самой женщины, надпись на собачьем аутфите означает "мир".

Дарина Эрвин заговорила о мире / Фото Instagram/darina.ervin

"Моя собака носит свите, на котором написано слово "мир" на иврите. Я бы хотела, что бы больше людей носили его. Реально, она (собака - авт.) делает больше для мировой гармонии чем большинство людей", - написала она.

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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