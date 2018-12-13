"Митрополит": в СБУ назвали координатора провокаций ФСБ против автокефалии УПЦ

Митрополит Павел должен был координировать провокации ФСБ во время Объединительного собора, сообщил замглавы СБУ / УНИАН

В Украине епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел (в миру — Петр Лебедь) должен был координировать провокации ФСБ России во время Объединительного собора в Киеве — действия пророссийских "активистов", протестующих против предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Планировались провокации, которые должны были привести к гибели и ранению участников акций, рассказал на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, со ссылкой на украинца, которого в Москве пыталась завербовать для проведения протестов, сообщает корреспондент Liga.net.

По словам чиновника, украинцу передали на организацию акций в Киево-Печерской Лавре 5 тысяч долларов. "От него требовалась только организация акций с плакатами, изготовленными в Москве… планировались провокации, которые должны были привести к гибели и ранению участников акций", — сообщил замглавы СБУ.

Также Кононенко сказал, что "пока оснований для задержания Павла нет", митрополита допросят.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.