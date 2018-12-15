Объединительный собор в Киеве: все, что известно на данный момент (обновляется)

15 декабря 2018, 13:22

В столице на Соборе должна быть создана украинская поместная церковь.

Главные сведения о Соборе в Киеве
Стали известны главные сведения об Объединительном соборе / twitter.com/HromadskeUA

В субботу, 15 декабря, в Киеве в Софийском соборе в 10:00 было запланировано начало Объединительного собор, на котором должна быть создана поместная украинская православная церковь (на мероприятия решили не пускать журналистов).

Собор будет проходить на английском языке, его поручили вести поверенному Вселенского патриарха Варфоломея — митрополиту Галльскому Эммануилу (в миру — Эммануил Адамакис).

В столице около 9:30 на Софийской площади уже собрались тысячи людей, там запланированы мероприятия по случаю Собора, на которых будет президент Петр Порошенко.

Журналист Александр Дубинский писал, что главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляли бюджетников в Киев на акции по случаю проведения Объединительного собора.

  • Возле Софийского собора, где проходит Объединительный собор, собралось много людей twitter.com/HromadskeUA
  • Возле Софийского собора, где проходит Объединительный собор, собралось много людей twitter.com/HromadskeUA
  • Возле Софийского собора, где проходит Объединительный собор, собралось много людей twitter.com/HromadskeUA
  • Возле Софийского собора, где проходит Объединительный собор, собралось много людей twitter.com/HromadskeUA
  • Возле Софийского собора, где проходит Объединительный собор, собралось много людей twitter.com/HromadskeUA

Директор Института стратегических исследований, советник главы государства Ростислав Павленко говорил, что в повестку дня Собора внесены вопросы создания объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля.

Выборы предстоятеля украинской поместной церкви

Появилась информация, что выборы пройдут в два тура, голосование будет тайным. Во второй тур якобы должны выйти три кандидата, набравшие самое большое количество голосов, а среди них потом и выберут главу украинской поместной церкви.

СМИ писали, что по предварительным подсчетам экзархов Вселенского патриархата, всего в Объединительном соборе примут участие 192 представителя: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина.

Также есть сведения, что от Украинской православной церкви Киевского патриархата в Соборе будут участвовать 42 архиерея, каждого из них будут сопровождать священник и мирянин (всего — 126 человек).

В Украинской автокефальной православной церкви подтвердили участие в Объединительном соборе своих 12 епископов (вместе с сопровождающими эта цифра увеличиться до 36 делегатов).

По неподтвержденным данным, от УПЦ МП решили участвовать 10 епископов, каждый из них будет со священником и мирянином (в общем — 30 человек).

Позже стало известно, что на Собор прибыли два митрополита — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Александр Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий).

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Орест Березовский) отказался принимать участие в Объединительном соборе, демонстративно вернув письменное приглашение Вселенского патриарха обратно в Стамбул. Также Онуфрий "не дал своего благословления" священникам и верующим УПЦ МП принимать участие в Соборе.

Пока нет официальной информации, какие кандидаты от церквей будут выставлять свои кандидатуры на пост предстоятеля поместной церкви, но точно известно, что на этот пост не претендует глава УАПЦ митрополит Макарий (Николай Малетич). Он говорил, что Вселенский патриарх в своем письме призвал его не выдвигаться на должность предстоятеля.

Кроме того, Украинская правда узнала, что в УПЦ КП приняли неожиданное решение по кандидатуре на пост главы поместной церкви. Источники издания сообщили, что кандидатом на пост предстоятеля единой церкви от УПЦ КП будет митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Еще издание выяснило, что единую православную церковь возглавит предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

Возможные провокации во время Объединительного собора

В столице в связи с Собором усилены полицейские наряды возле Софийского собора, на Михайловской площади, возле Андреевской церкви и Киево-Печерской Лавры. Правоохранители задержали двух мужчин с оружием, которые шли на Объединительный собор. У одного из задержанных был нож, а у другого — нунчаки.

  • В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор kyiv.npu.gov.ua

В СБУ утверждали, что узнали о намерениях злоумышленников организовать на территории нашей страны провокации накануне и в ходе Объединительного собора.

В спецслужбе утвержали, что в Украине епископ УПЦ МП, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь) должен был координировать провокации ФСБ России во время Собора — действия пророссийских "активистов", протестующих против предоставления УПЦ Томоса об автокефалии.

По сведениям СБУ, провокации планировались кровавыми — должны были привести к гибели и ранению участников акций. Позже митрополит Павел заявил, что вообще выступает против всяких митингов и обвинил украинскую спецслужбу в выполнении "заказных всяких событий".

  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters
  • В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор Reuters


Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви

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