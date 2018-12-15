Собор в Киеве: в полиции рассказали о задержанных мужчинах с оружием

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые с оружием шли на Объединительный собор / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин с оружием, которые шли на Объединительный собор.

У одного из задержанных был нож, а у другого — нунчаки, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в комментарии телеканалу Прямой.

По его словам, в столице в связи с Собором усилены полицейские наряды возле Софийского собора, на Михайловской площади, возле Андреевской церкви и Киево-Печерской Лавры.

"…их (задержанных — Ред.) доставили в территориальный отдел полиции, и мы будем разбираться, зачем они вообще шли на такое мероприятие (Собор — Ред.) с такими довольно опасными предметами", — отметил собеседник.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе в 10:00 было запланировано начало Объединительного собор, на котором должна быть создана поместная украинская православная церковь (на мероприятия решили не пускать журналистов).

В столице около 9:30 на Софийской площади уже собрались тысячи людей, там запланированы мероприятия по случаю Собора, на которых будет президент Петр Порошенко.

Журналист Александр Дубинский сообщал, что в Украине главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляли бюджетников в Киев на акции по случаю проведения Объединительного собора.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.