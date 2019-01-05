Порошенко назвал Вселенского патриарха "соучредителем Украины"

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей / УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей является "соучредителем новой Украины".

Об этом Порошенко рассказал в интервью изданию Ta Nea.

Президент также выразил мнение, что "в мире нет денег, за которые можно было бы купить таких людей", как Варфоломей.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.