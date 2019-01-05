Порошенко назвал Вселенского патриарха "соучредителем Украины"

По словам президента, "в мире нет денег, за которые можно было бы купить таких людей", как Варфоломей.
Президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей является "соучредителем новой Украины".
Об этом Порошенко рассказал в интервью изданию Ta Nea.
Президент также выразил мнение, что "в мире нет денег, за которые можно было бы купить таких людей", как Варфоломей.
Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.
6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.