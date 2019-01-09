Суд "выписал" многолетний срок помогавшему боевикам "ЛНР" священнику УПЦ МП

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На Луганщине Новоайдарский райсуд приговорил священника УПЦ (Московского патриархата) к шести годам тюремного заключения заочно − за сотрудничество с боевиками "ЛНР".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Службы безопасности Украины. По их данным, в апреле 2014-го настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к боевикам. Во главе группы антиукраински настроенных людей священник организовал блокирование трассы, ведущей в Луганск, мешая тем самым перемещению сил и средств ВСУ в район проведения Антитеррористической операции.

Кроме того, суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и добровольческих военных формирований.

Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня задержания священнослужителя правоохранителями. Осужденный объявлен во всеукраинский розыск.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как в УПЦ МП поддерживают и благословляют донбасских боевиков.