Суд "выписал" многолетний срок помогавшему боевикам "ЛНР" священнику УПЦ МП

Священнослужитель перешел на сторону боевиков еще в апреле 2014.
На Луганщине Новоайдарский райсуд приговорил священника УПЦ (Московского патриархата) к шести годам тюремного заключения заочно − за сотрудничество с боевиками "ЛНР".
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Службы безопасности Украины. По их данным, в апреле 2014-го настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к боевикам. Во главе группы антиукраински настроенных людей священник организовал блокирование трассы, ведущей в Луганск, мешая тем самым перемещению сил и средств ВСУ в район проведения Антитеррористической операции.
Кроме того, суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и добровольческих военных формирований.
Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня задержания священнослужителя правоохранителями. Осужденный объявлен во всеукраинский розыск.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как в УПЦ МП поддерживают и благословляют донбасских боевиков.