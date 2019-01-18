"Будете в аду": на Житомирщине верующих "раскольнической" ПЦУ пугают смертным грехом

Свято-Николаевский храм села Ворсовка Малинского района / Фейсбук А.Строганова

В Житомирский области жители села Ворсовка Малинского района Житомирщины, община которого первой перешла из УПЦ МП в поместную Православную церковь Украины, стали получать угрозы.

Людям рассылают письма, в которых призывают опомниться и подумать о "смертном раскольническом грехе", сообщает Укринформ.

"Вчера (17 января, - ред.) ориентировочно с 22.00 по дворам жителей нашего села распространяли запакованные в файлы письма с угрозами. В конце текста есть подпись, что это инициативная православная группа малинчан, из которых кто-то был в Иерусалиме и причащался на патриаршей службе", - рассказала секретарь Ворсовского сельского совета Любовь Пилипенко.

При этом в письме новосозданная поместная Православная церковь Украины названа "раскольнической", при этом, дескать, тем, кто ее выберет, "потом быть в аду".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.