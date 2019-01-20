В УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине

На Тернопольщине верующие не поделили храм / Sputnik Молдова

В селе Ростоки Кременецкого района Тернопольской области Свято-Троицкий храм "захватили" представители Православной церкви Украины, заявили в УПЦ МП.

При этом прихожане Московского патриархата вынуждены были присутствовать на литургии и молебне под открытым небом, пишет spzh.news.

Отмечается, что община УПЦ МП назначила праздничное богослужение на 2 часа ночи, а ПЦУ – на 6 утра, однако священники Православной церкви Украины проникли в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля отца Петра Слободяна.

Под закрытым храмом представителями УПЦ МП была свершена проскомидия и отслужена литургия.

Как сообщают представители Тернопольской епархии УПЦ МП, сельский голова всех приглашал на литургию ПЦУ.

Община УПЦ МП вручила представителю местной власти заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.