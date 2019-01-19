Еще три общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Еще три общины перешли в ПЦУ

В состав Православной церкви Украины перешли еще три общины, которые ранее были в составе УПЦ МП в Житомирской области.

Речь идет об общинах города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района, сообщили в Житомирской облгосадминистрации,

Как отметил глава Олевской РГА Дмитрий Лазаренко, в праздник Крещения около 200 жителей села Кишин, которые ходят в Свято-Троицкую церковь, провели собрание религиозной общины и приняли решение о переходе из церкви Московского патриархата в единую ПЦУ. Решение общины поддержал и настоятель храма отец Борис.

По словам председателя Андрушевской РГА Екатерины Курсон, после процесса освящения воды часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем Иоанном также решили присоединиться к ПЦУ.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине верующих "раскольнической" ПЦУ пугают смертным грехом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.