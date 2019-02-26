Бывшего главу Гештаба Заману взяли под стражу - прокуратура

Владимир Замана / УНИАН

В ночь с 25 на 26 февраля Печерский районный суд столицы Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Генерального штаба ВСУ времен президентства Януковича Владимиру Замане, которого обвиняют в госизмене.

Соответствующее сообщение опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на Ларису Сарган − пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко.

"Следственный судья принял ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры ГПУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого В.Заманы удовлетворить", −рассказал она.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос объявил, что Владимир Замана был задержан правоохранителями по подозрению в госизмене. Позднее задержанный прямо обвинил главу СНБО Александра Турчинова в сдаче полуострова Крым русским.