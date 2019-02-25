Экс-глава Генштаба Замана обвинил Турчинова в сдаче Крыма

Замана заявил, что Турчинов сдал Крым / Фото: lb.ua

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана во время избрания ему меры пресечения в Печерском суде Киева заявил, что для защиты Крыма в 2014 году не были введены войска по приказу Александра Турчинова, который тогда исполнял обязанности президента.

"Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что всё исказили", - цитирует его Lb.ua.

Замана заявил, что украинские власти используют его дело, чтобы избежать ответственности за оккупацию. Он напомнил, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, поэтому версию следствия называет подтасовкой фактов.

Экс-глава Генштаба настаивает, что обвинения в его адрес в госизмене являются ложными, и он не сотрудничал ни с Россией, ни с президентом-беглецом Виктором Януквичем.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос официально подтвердил, что бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.