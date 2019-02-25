ГПУ официально подтвердила задержание экс-главы Генштаба времен Януковича

Заману подозревают в госизмене / Униан

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос официально подтвердил, что бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана задержан.

Заману подозревают в госизмене. Его подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей в 2013 году: по данным обвинения, он сократил почти на 17 тысяч человек и более 70 воинских частей. Такие его действия ослабили противовоздушную оборону Украины, заявил Матиос.

Как сообщалось, Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в 2012-2014 годах. С февраля 2014-го был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны страны.

Кроме того, он якобы не привел войска в боевую готовность в начале 2014 года, накануне российской агрессии, несмотря на то, что, по словам представителей ГПУ, знал о предстоящей агрессии.

Напомним, в Киеве 24 января Оболонский райсуд заочно признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Позднее стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене. Беглый экс-президент нарушил закон до того, как были внесены изменения в Уголовный кодекс, объяснили в ГПУ.

Недавно СМИ сообщили, что ЕС продлит санкции против Януковича. Санкции против экс-президента продлят еще на один год.