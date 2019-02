ЕС продлит санкции против Януковича – СМИ

Европейский союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек, а также может снять замораживание активов с экс-главы его администрации Андрея Клюева.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены на один год", - идет речь в сообщении.

The Eu is likely to remove the asset freeze on Andriy Klyuyev, the head of administration of the former President of #Ukraine Viktor #Yanukovych. The sanctions against Yanukovych and 11 other associates are set to be prolonged by another year #Russia#Crimea