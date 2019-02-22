ЕС продлит санкции против Януковича – СМИ

22 февраля 2019, 17:00

Санкции против экс-президента продлят еще на один год.

Виктор Янукович
Виктор Янукович / кадр из трансляции

Европейский союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек, а также может снять замораживание активов с экс-главы его администрации Андрея Клюева.

Об этом сообщает  брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены на один год", - идет речь в сообщении.

В Генеральной прокуратуре Украины ранее заявили, что нельзя конфисковать имущество бывшего президента-беглеца Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

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санкции Евросоюз Янукович Клюев
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