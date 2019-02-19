Стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене

По делу о госизмене нельзя конфисковать имущество Виктора Януковича, сообщили в Генпрокуратуре / кадр из трансляции

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что нельзя конфисковать имущество бывшего президента-беглеца Виктора Януковича по делу о государственной измене.

К наказанию, предусмотренному статьей 111 (госизмена) Уголовного кодекса, добавили конфискацию 7 октября 2014 года, а экс-президент нарушил закон раньше, сообщили Українським Новинам в ГПУ.

По данным ведомства, конфискацию имущества не применили в качестве дополнительного наказания Януковича, поскольку он совершил преступные действия до внесения соответствующих изменений в УК, а они не имеют обратной силы.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.