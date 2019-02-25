СБУ задержала экс-главу Генштаба времен Януковича - СМИ

Владимир Замана

Сотрудники военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) задержали экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна", - рассказал собеседник портала.

Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в 2012-2014 гг. С февраля 2014-го был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже - уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны страны.

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