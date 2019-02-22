В Москве задержан бывший "министр продовольствия ДНР"

В Москве задержан Алексей Красильников / facebook.com/alex.krasilnikov.39

Так называемый "бывший министр агропромышленной политики и продовольствия" самопровозглашенной "ДНР" Алексей Красильников пожаловался, что в среду, 20 февраля, его задержали сотрудники полиции.

Экс-чиновник был задержан по подозрению в краже зарядного устройства, говорится на его странице в Facebook.

Красильников поделился, что правоохранители отобрали у него паспорт, ключи от номера в отеле и говорили о его депортации в Украину.

"…меня арестовали… нахожусь в московской полицейском участке,… ул. Большая Дмитровка, 2…", — написал он.

Напомним, в декабре 2014 года СМИ писали, что уже бывший главарь "ДНР", уничтоженный Александр Захарченко очищал захваченную часть Донецкой области от людей сына бывшего президента Виктора Януковича — Александра, а Алексей Красильников сбежал в Москву.