Аваков обвинил СБУ: использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - отметил он в интервью изданию Зеркало недели.

По словам Авакова, говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований. При этом министр добавил, что он не собирается покрывать работников полиции, если выясниться их причастность к совершению преступления.

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"Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, — понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив", - добавил министр внутренних дел.

Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.

13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.