Представители БПП и Батькивщины причастны к убийству дочери - отец Кати Гандзюк

Отец общественной деятельности Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обвинил депутатов от Блока Петра Порошенко и Батькивщины в причастности к убийству его дочери.

С таким заявлением он выступил на заседании парламентской следственной комиссии по расследованию нападений на активистов.

По его словам, заказчиков убийства Гандзюк знают и генпрокурор Луценко, и СБУ, и МВД, но молчат.

"Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства, криминальный авторитет "Москаль", который пошел на это убийство из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - сказал отец Гандзюк.

Он отметил, что "Москаль" сотрудничал с председателем Херсонской ОГА, партийцем БПП Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком, председателем Херсонской областной Рады, партийцем Батькивщины Владиславом Мангером.

Читайте такжеЛуценко вредит следствию – адвокат Гандзюк"Мне все равно, есть ли у продажного МВД, равнодушного СБУ или бездействующей прокуратуры конкретные доказательства против заказчиков. Мне все равно, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказывать виновных. Безразлично. Для меня, отца Екатерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал. Для меня потеряна эта граница. Для меня теперь партия Батькивщина — это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери", - сказал отец.

Он также выразил надежду, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не пойдут на выборы, прежде не избавившись от всего, что связывает их политсилы с убийством Екатерины Гандзюк.

"Верю, что они здесь и сейчас проведут границу. Покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя", - сказал Виктор Гандзюк.

Как сообщалось ранее, 21 января еще один подозреваемый в организации убийства Гандзюк, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был объявлен в розыск.