Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу Гандзюк

Екатерина Гандзюк / 112.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, заявил генпрокурор на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе.

"Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец - пожизненно. А младший - на 15 лет за организацию убийств и нападений в Херсонской области на водителей. Общее количество доказанных убийств - 15 человек", - рассказал Луценко.

По данным генпрокурора, подозреваемый Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко", "но у нас есть подозрение, что это не было обосновано", при этом по версии следствия, он является ключевой фигурой в совершении преступления.

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В то же время имя заказчика преступления Луценко пообещал обнародовать тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

"На данный момент новостью является то, что, кроме организатора, которому подозрение было объявлено ранее, добавилась еще одна сторона штаба нападения на Гандзюк - это гражданин Левин", - заявил генпрокурор.

Луценко также рассказал, что Левин бежал из Украины в день, когда начались задержания по делу Гандзюк, однако его отсутствие в Украине не повлияет на следствие.

"Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета, а затем мы видим более точно и фигуру заказчика", - добавил Луценко.

Отметим, что по данным нардепа Мустафы Найема, подозреваемый в деле об убийстве Гандзюк является помощником депутата Херсонского облсовета и сейчас находится в Доминикане.

"Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк - это Алексей Левин. Настоящая фамилия - Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко"", - написал Найем в Facebook.

Ранее Луценко заявил, что установлены персоналии всех организаторов и заказчиков убийства Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.