Все заказчики и сторонники убийства Гандзюк найдены - Луценко

Юрий Луценко / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительными органами установлены персоналии всех организаторов и заказчиков убийства херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк.

В интервью телеканалу ICTV Луценко отметил, что Гандзюк была убита потому, что являлась известной антикоррупционной активисткой и напомнил, что среди подозреваемых есть даже помощник депутата.

"И думаю, в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал генпрокурор.

Читайте такжеВо время заседания ВСК мэр Херсона и подруга Гандзюк сделали важное заявлениеПо словам Луценко, у следствия сейчас несколько десятков версий, но на этот момент следствие считает, что "нашло основную версию и видит мотив".

"Мотив – это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти, и все, кто заказал это убийство и кто его организовывал, нами установлены", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.