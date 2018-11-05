Оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк

Фактически к смерти Екатерины привела именно атака с кислотой / 112.ua

Оглашена официальная причина смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.

Согласно заключению, Екатерина Гандзюк умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела, говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

По делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двоих отпустили под домашний арест.