Стало известно, где похоронят Гандзюк

Екатерина Гандзюк / Телеканал "112 Украина"

Советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась 4 ноября в больнице, похоронят в Херсоне.

Об этом сообщил друг покойной, политолог Виктор Таран, передает "Сегодня".

Отмечается также, что журналисты дозвонились отцу Екатерины, который опроверг слухи о госпитализации матери Гандзюк после информации о смерти дочери.

"Нет, она дома. Что касается похорон Кати, то даты еще назвать не могу, идут экспертизы", - сообщил отец Екатерины, хирург Виктор Гандзюк

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

По делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двоих отпустили под домашний арест.