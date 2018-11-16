Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем" - СМИ

16 ноября 2018, 18:58

Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.

Гандзюк
Гандзюк / 112.ua

Екатерину Гандзюк, активистку из Херсона, которая умерла 4 ноября от травм, полученных при атаке на нее с использованием кислоты, могли убить из-за ее противодействию коррупционным "лесным схемам" в Херсонской области, в котором плотно завязаны местные власти и "активисты" из различных "патриотических организаций".

Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи, утверждает "Страна".

"Не секрет, что одной из основных линий следствия является версия о том, что покушение стало местью за то, что Екатерина вмешалась в скандал между "активистами" из "патриотических" организаций из-за незаконной вырубки леса ("активисты" выступали за конкурирующие группы, причастные к лесным схемам)... И, тем самым, девушка попала в самую болевую точку поистине "бриллиантового" коррупционного бизнеса Читайте такжеУбийство Гандзюк: арестован бывший помощник нардепа от БППхерсонского региона, став проблемой и "лишним звеном" для тех, кто кормится на воровстве леса", - пишет издание.

Коррупционная схема реализуется достаточно просто - "активисты" после согласования с местной властью поджигают леса (отсюда - ежегодные масштабные лесные пожары в области), после чего проводится т.н. "санитарная вырубка". Поскольку лес при пожаре никогда не сгорает дотла, обгоревшие бревна пилятся и реализуются. По документам - как "санитарный" бросовый лес. На деле - за нормальную цену. В бюджет попадает лишь около 15% полученных денег. Остальные - делятся между властью и "активистами".

Виталий Олешко
Виталий Олешко

Именно в этот конфликт влезли Гандзюк и Олешко. Первая критиковала обе группы за схватку за право "жечь и пилить", второй - поучаствовал в антикоррупционном митинге в Херсоне 6 июля, когда не на шутку схватились провластные "титушки" и "активисты".

Читайте также"С*ка и стерва": Садовый признался в конфликте с Гандзюк перед покушением на нееНапомним, Катю Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.

СМИ писали, что Игорь Павловский передавал деньги от заказчика организатору нападения на Гандзюк. Днем 7 ноября группа неизвестных в балаклавах атаковала и попыталась поджечь дом экс-помощника нардепа.

Виталий Олешко был убит 31 июля во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила заказчика - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.

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коррупция Херсон схема Сармат лесная мафия Виталий Олешко Екатерина Гандзюк
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