В Херсоне попытались поджечь дом возможного посредника в нападении на Гандзюк

Атакованный дом Игоря Павловского / khersonci.com.ua

Сегодня днем, 7 ноября, группа неизвестных в масках-"балаклавах" атаковала и попыталась поджечь дом бывшего помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского, имя которого украинские СМИ называют в связи с делом об атаке с кислотой на умершую 4 ноября активистку Екатерину Гандзюк - по данным журналистов, Павловский передавал деньги от заказчика организатору нападения.

Неизвестные "ослепили" камеру видеонаблюдения, после чего забросали двор дома Павловского светошумовыми гранатами, взрывпакетами и коктейлями Молотова, пишут местные СМИ

Сам Павловский подтвердил факт атаки, но сообщил, что возгорания в доме не было - только сильное задымление. На месте работают правоохранители.

При этом бывший помощник нардепа категорически отрицает любой конфликт с Гандзюк.

"Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались", - заявил он.

Читайте такжеКоррумпированные бизнесмены и политики используют бандитские методы - The Guardian о смерти ГандзюкНапомним, 31 июля нынешнего года злоумышленники облили Екатерину Гандзюк серной кислотой. Ее доставили в отделение реанимации областной больницы с ожогами, затронувшими треть кожного покрова.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После широкого общественного резонанса, вызванного нападением, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

На данным момент по делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября нынешнего года.