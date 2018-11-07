Похороны Екатерины Гандзюк в Херсоне: опубликованы фото, видео

Похороны Е. Гандзюк / bukva.ks.ua

В Херсоне более тысячи горожан, а также масса жителей области и украинцев, приехавших из других регионов страны, пришли на церемонию прощания с недавно скончавшейся общественницей и управляющей делами Херсонского городского совета Екатериной Гандзюк.

Такое сообщение опубликовал портал УНИАН. По данным журналистов, церемония проходит в Дворце молодежи и студентов. По причине громадного количества людей, пожелавших проститься с усопшей, церемонию начали не в 14:00, как было запланировано изначально, а в 13:00.

Оказать последние почести Гандзюк пришли также чиновники из городской и областной власти, депутаты разных уровней, общественники. Планируется, что траурная церемония продлится до 15:00.

Напомним, 31 июля нынешнего года злоумышленники Гандзюк облили серной кислотой. Ее доставили в отделение реанимации областной больницы с ожогами, затронувшими треть кожного покрова.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После широкого общественного резонанса, вызванного нападением, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

На данным момент по делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября нынешнего года.