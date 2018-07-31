Полиция задержала убийц экс-бойца "Донбасса" Виталия Олешко

Полиция обнаружила и задержала человека, убившего бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Детали операции полицией пока что не раскрываются.

В то же время, по данным журналиста Юрия Бутусова и друга погибшего "Сармата" Олега Жарикова, полиция задержала группу киллеров, которые убили Олешко.

"Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике — нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – написал Бутусов в Facebook.

В то же время друг погибшего Олег Жариков опубликовал в Facebook фото всех четверых задержанных мужчин.

Читайте также В Киеве задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки: видео

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).