Убийство Гандзюк: арестован бывший помощник нардепа от БПП

12 ноября 2018, 16:52

Возможный соучастник убийства Гандзюк не сможет выйти на свободу под залог.

По делу об убийстве Кати Гандзюк суд арестовал бывшего помощника нардепа от БПП
По делу об убийстве Кати Гандзюк арестован бывший помощник нардепа от БПП Игорь Павловский / 112.ua

Суд арестовал бывшего помощника народного депутата парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игоря Павловского по делу об убийстве советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Служба безопасности Украины задержала экс-помощника в субботу, 10 ноября, ему выдвинуты подозрения как соучастнику, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская в комментарии "Интерфакс-Украина".

Позже спикер генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности выхода на свободу после внесения залога.

Напомним, Катю Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.

СМИ писали, что Игорь Павловский передавал деньги от заказчика организатору нападения на Гандзюк. Днем 7 ноября группа неизвестных в балаклавах атаковала и попыталась поджечь дом экс-помощника нардепа.

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