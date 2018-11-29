Во время заседания ВСК мэр Херсона и подруга Гандзюк сделали важное заявление

Владимир Миколаенко заявил, что опасается за свою жизнь / Скриншот с видео tsn.ua

Во Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк 29 ноября присутствующие на заседании мэр Херсона Владимир Миколаенко и подруга погибшей Инна Зелена сделали громкое заявление - они заявили об опасениях за свою жизнь.

"Честно говоря, это легкий сюр. В Херсоне, во время заседания ТСК сразу два человека под камеры и в присутствии руководства правоохранительных органов области (СБУ, ГПУ, НПУ) сообщили, что они боятся за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье близких - мэр Херсона Владимир Миколаенко и завотделом сектора по работе со СМИ горсовета, близкая подруга Катерины Гандзюк Инна Зелена", – своем Telegram канале сообщил нардеп Мустафа Найем.

Также он пообещал позже опубликовать другие подробности заседания ВСК.

Как сообщалось, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.