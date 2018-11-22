В Сети встревожились из-за бегства возможного фигуранта дела Гандзюк

Владислав Мангер

Председатель Херсонского облсовета, Владислав Мангер, которого активисты считают одним из причастных к гибели активистки Екатерины Гандзюк, уехал за границу, чем вызвал беспокойство в соцсетях.

"Один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, человек, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны. Информация от наших источников. Пресс-служба этого лица молчит и прячется", - говорится на странице сообщества Кто заказал Катю Гандзюк в Facebook.

Под постом херсонский журналист Сергей Никитенко обратился к помощнице Мангера Галины Ляшевской с вопросом, где ее начальник, на что та ответила, что у него запланированная поездка.

Далее к их диалогу присоединилось еще несколько пользователей.

"Куда пропал твой лысый черт?", "Сережа, тебе бы подлечиться. Если ты о Мангере, то он никуда не пропал", "Так а где он?", "То есть если мы завтра часов в 10:00 АМ зайдем, то застанем его на месте?)", "у В. Н. была запланирована поездка. Не понимаю, почему он должен у вас отпрашиваться. Вы специально подождали, когда он поедет, чтобы эту ересь написать?", "Как только выйдет на работу, я Вас тут же проинформирую", - говорится в переписке.

Как сообщалось, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.