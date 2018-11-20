"Назвала мне фамилию заказчика": мэр Херсона сообщил важные сведения об убийстве Гандзюк

Гандзюк перед смертью назвала имя возможного заказчика / Фото: скриншот из видео

В ходе сегодняшнего заседания Временной следственной комиссии Рады по расследованию нападений на скончавшуюся активистку Екатерину Гандзюк и других общественных деятелей мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал, о чем его допрашивала СБУ.

По его словам, он был на допросе 20 ноября, где и сообщил правоохранителям имя возможного заказчика убийства активистки. Во всяком случае, именно это имя называла ему Гандзюк перед смертью.

Читайте такжеИ силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства Гандзюк"Я был у нее и спросил, кто это может быть. Она сначала сказала мне "русня". А потом назвала мне конкретную фамилию. Все что касается этих заказчиков – я от нее слышал одну фамилию", - рассказал Миколаенко.

Также он сообщил, что слышал имена возможных помощников заказчика из числа представителей правоохранительных структур. Кроме того, он заявил, что "сегодня услышал, кто мешает из правоохранительных структур проведению следствия".

Как сообщалось, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.