Убийство Гандзюк: Рада создала ВСК для расследования нападений на активистов

6 ноября 2018, 15:02

Решение парламента поддержали 259 народных депутатов.

Гандзюк
Екатерина Гандзюк / Скриншот

Во вторник, 6 ноября, народные депутаты Украины приняли решение о создании временной следственной комиссии по расследованию нападений на скончавшуюся активистку Екатерину Гандзюк и других общественных деятелей.

За постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов" проголосовали 259 народных депутатов Украины.

Председателем ВСК постановлением предусматривается избрать народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), его заместителем - народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция "БПП").

Кроме того, в состав комиссии должны войти от фракции "БПП" Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции "Самопомич" Елена Сотник, от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, от группы партии "Видродження" Андрей Шипко, от группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и от внефракционных - Ирина Геращенко и Остап Еднак.

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Среди основных задач ВСУ названы: проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Гандзюк и других общественных активистов; установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых создана ВСК.

Ранее стало известно о том, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Паламарчук отстранил от работы своего помощника-консультанта Игоря Павловского, о котором СМИ писали, что он якобы передавал деньги за нападение на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Паламарчук вновь опроверг утверждения о его якобы причастности к нападению на Гандзюк.

"Я не имею никакого отношения к преступлению, совершенному в отношении Екатерины Гандзюк. Мы не были знакомы, никогда не общались, не было никаких конфликтов. Я считаю, что такие преступления, как совершенное против Екатерины, правоохранители должны раскрывать в первую очередь. Слухи о моей якобы причастности - грязная и лживая манипуляция", - сказал депутат.

Напомним, накануне Юрий Луценко заявил о том, что принял решение об отставке с поста генерального прокурора.

Кроме того, генпрокурор также поскандалил с нардепами прямо в парламенте.

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Рада Екатерина Гандзюк
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