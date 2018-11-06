"За власть никто не цепляется": Луценко объявил об отставке

Луценко идет в отставку / УНИАН

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что подаст в отставку сегодня же.

С таким выступлением он выступил 6 ноября, докладывая в Раде о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", — заявил он.

Он попросил парламентариев рассмотреть его заявление уже на этой неделе.

Читайте такжеОбратный отсчет, или Главное последствие убийства Кати ГандзюкПри этом он отметил, что в Украине существует "двоевластие", которое и уничтожает правоохранительную систему.

"Как глава правоохранительной системы, сегодня подам заявление. А вам решать – может, (нардеп от президентской партии "Блок Петра Порошенко" – ред.) Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных, или правоохранительные органы", – заявил пока что действующий генпрокурор Украины.

Ранее бещание главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, что всю доказательную базу по делу убийства Екатерины Гандзюк направят в суд в самые кратчайшие сроки, вызвало обеспокоенность ее адвоката Евгении Закревской. Дело в том, что в этом случае привлечь к ответственности заказчиков убийства было бы практически невозможно. Позднее МВД сделало важное заявление по расследованию убийства Гандзюк. Полиция передала материалы по делу в СБУ, производства объединят.

Как сообщалось, Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.