МВД сделало важное заявление по расследованию убийства Гандзюк

Полиция передала материалы по убийству Гандзюк в СБУ / УНИАН

Нацполиция после выполнения всех необходимых следственных действий передала уголовное производство по делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк в Службу безопасности Украины.

По сообщению пресс-службы МВД, именно СБУ занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Теперь следователи Службы безопасности объединят производства и будут вести досудебное расследование "с момента планирования до фактического окончания".

Читайте такжеСовсем не странно, что погибла Катя Гандзюк"В пределах полномочий Национальная полиция Украины допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела девять обысков, четыре следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека. Закончилось следствие по пяти обвиняемым – это исполнители и организаторы преступления", – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее бещание главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, что всю доказательную базу по делу убийства Екатерины Гандзюк направят в суд в самые кратчайшие сроки, вызвало обеспокоенность ее адвоката Евгении Закревской. Дело в том, что в этом случае привлечь к ответственности заказчиков убийства было бы практически невозможно.

Напомним, Князев заявил, что надеется на добровольные показания нападавших о заказчиках преступления.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.