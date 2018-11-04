"Приложим все усилия": Князев заявил, что исполнители нападения на Гандзюк расскажут о заказчиках

Сергей Князев заявил, что подозреваемые должны дать показания / npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что надеется на то, что после смерти активистки Екатерины Гандзюк 4 ноября организаторы и исполнители нападения на нее расскажут о заказчиках преступления.

"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли. ... Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - заявил Князев вечером 4 ноября.

По его словам, окончательно причина смерти Гандзюк будет выяснена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Впрочем очевидно: смерть Екатерины - результат дерзкого нападения, произошедшего Читайте такжеПо делу Гандзюк проведена 21 экспертиза, допрошено 367 человек - ГПУна нее 31 июля в Херсоне. По данному факту полиция задержала 5 соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель", - добавил он.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.