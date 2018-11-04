"На перевязку — под общим наркозом": активист рассказал об адских муках Екатерины Гандзюк

Облитая кислотой Екатерина Гандзюк терпела адские муки, сообщил активист / УНИАН

После нападения облитая кислотой советница мэра Херсона, активистка Екатерина Гандзюк терпела адские муки.

Активистку даже на перевязку возили под общим наркозом, написал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

По его словам, Гандзюк убило нападение, ее убило бездействие полиции.

"Катя все это время терпела адские муки. Она говорила, что даже на перевязку ее возят под общим наркозом. Она чувствовала невыразимые страдания, но все равно боролась и не собиралась сдаваться…", — отметил активист.

Стерненко полагает, что кровь Гандзюк, в первую очередь, на руках главы МВД Арсена Авакова, подчиненные которого "саботируют" расследование.

Облитая кислотой Екатерина Гандзюк терпела адские муки, сообщил активист / Скриншот с facebook.com/sternenko

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.