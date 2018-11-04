Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет за решеткой - Князев

Жизнь Гандзюк обойдется ее убийцам минимум в 15 лет лишения свободы / УНИАН

Организаторам и исполнителям нападения на умершую 4 ноября общественную активистку Екатерину Гандзюк грозит 15 лет лишения свободы либо же пожизненное заключение. Всю доказательную базу по их делу направят в суд в самые кратчайшие сроки.

"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 4 ноября.

Ранее Князев заявил, что надеется на добровольные показания нападавших о заказчиках преступления.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.