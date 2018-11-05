Адвокат: Из-за действий Нацполиции заказчики убийства Гандзюк могут остаться ненаказанными

Из-за действий Нацполиции заказчики убийства Гандзюк могут остаться ненаказанными / Скриншот

Обещание главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, что всю доказательную базу по делу убийства Екатерины Гандзюк направят в суд в самые кратчайшие сроки, вызвало обеспокоенность ее адвоката Евгении Закревской.

Дело в том, что в этом случае привлечь к ответственности заказчиков убийства станет практически невозможно.

"Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на вчера, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа (без этого признака в отношении исполнителей привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства, будет невозможно – ред.). Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", – прокомментировала Закревская ситуацию Громадському.

Читайте такжеСША призывают власти Украины привлечь к ответственности виновных в смерти Гандзюк - ЙовановичЗащитница пояснила, что люди не могут выступать подозреваемыми и обвиняемыми дважды – обвиняются они могут лишь один раз. То есть, если не объединить два производства – об убийстве и заказе на убийство – то адвокат не видит "судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности".

Просто передать дело по исполнителям до суда – это просто исключить в дальнейшем привлечение заказчика", – резюмировала Закревская.

Ранее Князев заявил, что надеется на добровольные показания нападавших о заказчиках преступления.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.