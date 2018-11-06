"Бездарность" и "диарея мозга": Луценко в парламенте поскандалил с нардепами

6 ноября 2018, 14:46

Юрий Луценко заявил о том, что фракция "Самопомочи" на похоронах Екатерины Гандзюк "собирает свои дивиденды".

Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Во вторник, 6 ноября, в Верховной Раде Украины произошла словесная перепалка между генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и депутатами от "Самопомочи".

Отвечая на комментарий народного депутата от "Самопомочи" Елены Сотник о недопустимости оскорбительных слов генпрокурора в адрес народных депутатов, Луценко отметил: "Все это уже было, было в прошлом году, когда шайка мерзавцев пытались примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливали здесь море лживых слов о том, что следствие ничего не делает".

По его словам, когда обвиняемый в убийстве "пошел в суд, то ни один из этих мерзавцев, и этот, и этот (показывая на депутатов из фракции "Самопомич", - ред.), не пошли даже в суд - никого это не волнует".

При этом Луценко обратил внимание на то, что фракция "Самопомочи" на похоронах Екатерины Гандзюк "собирает свои дивиденды".

Луценко также добавил, что если Соболев не понимает разницу "между процессуальным руководством и следствием, которого ГПУ не имеет уже год, то это не председатель комитета (экс-председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией, - ред.), то просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, в этом зале", сообщает УНИАН.

Отметим, что депутаты от "Самопомочи" не остались в стороне и ответили Луценко не менее острыми обвинениями.

"Бездарность, безграмотность, руководства Генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую Конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают. Немедленно в отставку, чтобы профессиональные люди, которые по крайней мере Конституцию знают, руководили теми органами, которые являются самыми высокими процессуальными органами в стране", - подчеркнул Березюк.

Напомним, накануне Юрий Луценко заявил о том, что принял решение об отставке с поста генерального прокурора.

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Верховная Рада Самопомич Юрий Луценко
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