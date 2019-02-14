Убийство Гандзюк: в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения

Владислав Мангер / Facebook/Владислав Мангер

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Гандзюк базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

По словам представителей прокуратуры, речь идет о базе отдыха в городе Лазурное. При этом, по данным журналистов, юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею "Москалу" Левину, который скрывается за границей.

"Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк", – заявила прокурор в ходе судебного заседания.

В прокуратуре уточнили, что база отдыха состоит из гостиницы на 57 номеров, собственного пляжа, а сутки проживания в достигают более чем 2 тысяч грн.

При этом базу отдыха передали Левину за "символическую цену в размере 500 грн на месяц договорным сроком на 7 лет", пишет Украинская правда.

Сам Мурашкин в суде назвал обвинения ложью. Он подчеркнул, что комплекс передали его фирме для управления из-за того, что сейчас из-за базы отдыха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.

Ранее Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Екатерина Гандзюк, которую в июле прошлого года облили кислотой, умерла в больнице 4 ноября, на 34-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба.