Мангер "повесил" убийство Гандзюк на генерала СБУ

Владислав Мангер / Монитор Юг

Глава Херсонского областного совета депутатов Владислав Мангер, которого украинские правоохранители считают заказчиком убийства активистки и управляющей делами горсовета Херсона Екатерины Гандзюк, во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.

"Мне известно, что Екатерина сотрудничала со Службой безопасности Украины и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко. Заявляю, что в личной беседе Даниил Доценко неоднократно сообщал мне о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и к нашему лидеру Юлии Тимошенко и что он сделает все, чтобы уничтожить "Батькивщину" на территории Херсонской области", − сказал Мангер.

По его мнению, что Доценко заказал убийство Гандзюк из-за конфликта с Нацполицией из-за коррупционных схем по вырубке леса.

"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк, чтобы дискредитировать органы полиции", − резюмировал Мангер.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили литром концентрированной серной кислоты в утренние часы 31 июля в Херсоне. Ее быстро доставили в реанимационное отделение Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. После долгих мучений Гандзюк скончалась в медучреждении 4 ноября 2018-го.